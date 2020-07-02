Bağlıca Bulvarı Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı'nın çevre yolu ile kesiştiği noktada Yapracık istikametine doğru 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritten oluşan alt geçit projesini hayata geçirecek.

"Trafik geçişleri rahatlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, mevcut yollar nedeniyle Yapracık bölgesindeki trafiğin gelecekte olumsuz etkileneceğini tespit ettiklerini belirtti.

Bağlıca ve Yapracık yönlerine erişim sağlayan bağlantının bulunmadığına dikkati çeken yetkililer, şu bilgileri verdi:

"Buraya yapılacak yollarla Ankara Çevre Yolu'na doğrudan bağlantı yaparak, trafik yoğunluğunun azaltılmasını, her yöne hızlı bir ulaşım imkanının sağlanmasını, ulaşım süresinin azaltılmasını ve yakıt ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın şehir dışına hem de şehir içi trafiğine geçişleri rahatlayacak."

Bağlıca ve Yapracık yönüne geçiş sağlanabilecek

Açıklamada, Bağlıca bölgesinde başlatılan çalışmalara ilişkin olarak da şu ifadeler kullanıldı:

"Tali yol üzerine yapılacak bağlantı yolu ile Bağlıca'dan gelen trafik güney istikamete, Yapracık'tan gelen trafik ise kuzey istikamete akacak. Otoyoldan gelenler tali yol aracılığıyla alt geçitten geçerek sola dönebilecek. Bu sayede otoyolda kuzeyden gelip Bağlıca istikametine, güneyden gelip Yapracık istikametine dönüş yapılabilecek. İlave şeritlerin de tasarlandığı alt geçit, 4 gidiş ve 4 geliş şeritten oluşacak. Tesis edilen çatal sayesinde de sürücüler otoyoldan ayrıldıktan sonra Bağlıca ya da Yapracık yönüne geçiş sağlayabilecek."

Kaynak: AA