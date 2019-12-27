Bağlı olduğu zincire dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı
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Bağlı olduğu zincire dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı

ERZİNCAN'da, bağlı olduğu zincir boynuna dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye ekibi kurtardı.

27.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:39
Bağlı olduğu zincire dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı

ERZİNCAN'da, bağlı olduğu zincir boynuna dolanan köpeği boğulmaktan itfaiye ekibi kurtardı.

'nde bir evin önünde bağlı olduğu zincirin boynuna dolanması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken köpeği gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Sahibinin evde olmadığı öğrenilen köpeğin yardımına kısa sürede gelen itfaiye ekipleri koştu. Köpek, bonundaki zincir, demir makasla kesilerek, kurtarıldı. Korktuğu gözlenen köpeğe su ve yiyecek verildi.


Kaynak: DHA
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