Bağları zarar gören çiftçilerimiz için bağ direği hibemiz devam edecek.

Geçen yıl Alaşehir'imizde yaşanan afet sonrası, bağları zarar gören çiftçilerimize bağ direği hibesinde bulunmuştuk. Bağları zarar gören çiftçimiz için hibelerimiz devam edecek.

Geçen yıl Alaşehir'imizde yaşanan afet sonrası, bağları zarar gören çiftçilerimize bağ direği hibesinde bulunmuştuk. Bağları zarar gören çiftçimiz için hibelerimiz devam edecek.

Bizler her zaman çiftçilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Başvurular İçin Alo 153 numaralı Zabıta Müdürlüğümüzü arayıp bilgilerinizi yazdırabilirsiniz.

Her şey Alaşehir'imiz İçin

Kaynak: Habermetre