Bağlarda salamura yaprak telaşı
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Bağlarda salamura yaprak telaşı

Bağlarda salamura yaprak telaşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları bir yandan kış için salamura yaprak hazırlığı yaparken, bir yandan aile ekonomilerini destek sağlamaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları bir yandan kış için salamura yaprak hazırlığı yaparken, bir yandan aile ekonomilerini destek sağlamaya başladı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani Üzüm bağlarından elde edilen taze yapraklardan hazırlanan salamuralar hem iç piyasada hem de dış piyasada büyük rağbet görüyor.

Sarıgöllü ev kadınları sabah serinliğinde girdikleri üzüm bağlarından taze olarak topladıkları bağ yapraklarından kışlık salamuraları hazırlarken, bir yandan topladıkları yaprakların kilosunu 4-5 TL arasında satarak aile ekonomilerini destek vermeye çalışıyor.

Yaprak Salamurası nasıl yapılır?

Sarıgöllü ev kadını Zeliha Hasırcı, evlerde yapılan salamura bağ yaprağı tarifini şöyle anlattı: "Topladığımız taze yapraklarımızı evlerimizde temiz suyla yıkamaktayız. Bu arada beş litre suyun içeresine beş çay bardağı dolusu tuz koymaktayız. Tuzlu suyu kaynatarak erimesi yapıldıktan sonra, parmağımızı yakmayacak kadar ılık olunca, kavanozlara bastığımız yaprakların üzerine dökerek kapakla kavanozumuzun kapağını kapatarak kış aylarına kadar beklenmesi sağlanır. İsteyen az miktarda limon tuzu da koyabilir."

"Yaprak sarması nasıl yapılır"

Halk arasında yaprak dolması da denilen yaprak sarması ile nefis yemek yapıldığını ifade eden Zeliha Hasırcı, yaprak sarması için önce iç malzemesi hazırlanmasını önemini anlatarak, "Pirinç veya bulgur, ince doğranmış soğan, karabiber, tuz, salça, maydanoz, nane, isteyen acı veya tatlı pul biber ile iyice harmanlanan karışımımız daha sonra, ocakta biraz kavrulur. Bu işlem tamamlandıktan sonra, taze bağ yaprağımız sardıktan sonra kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar pişirilerek hazırlanır. Bu yemeğimiz sade olarak yenildiği gibi, üzerine sarımsaklı yoğurt karıştırılarak da servis edilebilir." dedi.

Gelir kaynağı oldu

Sarıgöl ve çevresindeki 113 bin dekarlık üzüm bağından eylül ayı sonuna kadar bağlardan taze yaprak toplandığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl çevresinde taze bağ yaprağı toplanmasına başlandı. Şu an kilosu 4-5 liradan alınmakta. Bu alımlar uzun süre devam etmekte. Böylece bağların aralanması da yapılmakta. Ayrıca taze bağ yaprağı aile ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Toplanan taze bağ yarakları salamura edildikten sonra yurt içi pazarlara ve yurt dışına ihraç edilerek tüketilmektedir." dedi. - MANİSA

Bağlarda salamura yaprak telaşı
Bağlarda salamura yaprak telaşı
Bağlarda salamura yaprak telaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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