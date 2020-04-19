SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Bağlarda hastalık taraması yapılıyor - Ekonomi
Alaşehir, Türkiye, Manisa, Ekonomi

Bağlarda hastalık taraması yapılıyor

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün ambarı konumunda olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında zirai hastalık kontrolü ve hastalıklara karşı önlem çalışmaları yapılıyor.

19.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:23
Bağlarda hastalık taraması yapılıyor

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün ambarı konumunda olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında zirai hastalık kontrolü ve hastalıklara karşı önlem çalışmaları yapılıyor.

Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınına rağmen sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kurallarına uyarak, çiftçilerin en büyük gelir kaynağı olan üzüm bağları, kiraz ve zeytin bahçelerini kontrol ediyor.

"Alaşehir Türkiye'nin üzüm ambarı olup, Türkiye rekoltesinin dörtte, üçü Alaşehir'de yetiştirilmektedir." diyen Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, "İlçemiz vatandaşlarının yaklaşık yüzde 90'ı tarımla uğraşmaktadır. Türkiye'nin üzüm ambarı ve dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümü Alaşehir bölgesinde yetiştirilmektedir. Çiftçilerimizin en büyük geçim kaynağı olan üzümde zaman olarak görülme ihtimali olan salkım güvesi ve mildiyo hastalığına karşı arazi ve meteorolojik kontrolleri, kiraz üreticisi için kiraz sineği, zeytin üreticileri için zeytin sineği ve meteorolojik arazi kontrollerimiz sürdürülmektedir. Amacımız üreticilerimizin hastalıklarla mücadelede doğru zamanda, doğru mücadeleyi yapabilmelerini sağlamak. Ülkemiz için iç ve dış piyasada çok büyük ekonomik değeri olan tarım ürünlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yetiştirilmelerini sağlamak. Ekiplerimiz arazide incelemeler yaparak teşhislerini koyuyorlar. Bu tesbitler doğrultusunda üreticilerimize önerilerde bulunuyoruz. Üreticiler de bu öneriler doğrultusunda zirai mücadele yapacaklar. Böylece hem doğru mücadele, hem gereksiz zirai ilaç kullanımı önlenerek, sağlıklı bir üretim yapılmış olacak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz Ekonomi
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Kuyumculardan altın uyarısı: Gram, yıl sonunda 410 TL civarında olacak Ekonomi
Kuyumculardan altın uyarısı: Gram, yıl sonunda 410 TL civarında olacak
Yemlerinde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunuyor! Korona somona olan talebi artırdı Ekonomi
Yemlerinde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunuyor! Korona somona olan talebi artırdı
Bazı eşyaların ithalatına yüzde 50'ye varan ilave vergi getirildi Ekonomi
Bazı eşyaların ithalatına yüzde 50'ye varan ilave vergi getirildi
BDDK koronavirüs nedeniyle krediler için yeni düzenlemeye gitti Ekonomi
BDDK koronavirüs nedeniyle krediler için yeni düzenlemeye gitti
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Turizm Bakanı'nın 'Mayıs sonu normalleşme başlayabilir' sözü turizmcileri umutlandırdı
Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Fahriye Evcen Muazzez Abacı
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Bağlarda hastalık taraması yapılıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 10:01:09. #1.15#
title