Bağlarda hastalık taraması yapılıyor Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün ambarı konumunda olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında zirai hastalık kontrolü ve hastalıklara karşı önlem çalışmaları yapılıyor.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün ambarı konumunda olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında zirai hastalık kontrolü ve hastalıklara karşı önlem çalışmaları yapılıyor.

Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınına rağmen sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kurallarına uyarak, çiftçilerin en büyük gelir kaynağı olan üzüm bağları, kiraz ve zeytin bahçelerini kontrol ediyor.

"Alaşehir Türkiye'nin üzüm ambarı olup, Türkiye rekoltesinin dörtte, üçü Alaşehir'de yetiştirilmektedir." diyen Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, "İlçemiz vatandaşlarının yaklaşık yüzde 90'ı tarımla uğraşmaktadır. Türkiye'nin üzüm ambarı ve dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümü Alaşehir bölgesinde yetiştirilmektedir. Çiftçilerimizin en büyük geçim kaynağı olan üzümde zaman olarak görülme ihtimali olan salkım güvesi ve mildiyo hastalığına karşı arazi ve meteorolojik kontrolleri, kiraz üreticisi için kiraz sineği, zeytin üreticileri için zeytin sineği ve meteorolojik arazi kontrollerimiz sürdürülmektedir. Amacımız üreticilerimizin hastalıklarla mücadelede doğru zamanda, doğru mücadeleyi yapabilmelerini sağlamak. Ülkemiz için iç ve dış piyasada çok büyük ekonomik değeri olan tarım ürünlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yetiştirilmelerini sağlamak. Ekiplerimiz arazide incelemeler yaparak teşhislerini koyuyorlar. Bu tesbitler doğrultusunda üreticilerimize önerilerde bulunuyoruz. Üreticiler de bu öneriler doğrultusunda zirai mücadele yapacaklar. Böylece hem doğru mücadele, hem gereksiz zirai ilaç kullanımı önlenerek, sağlıklı bir üretim yapılmış olacak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA