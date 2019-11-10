Bağlar sokaklarında tiyatro

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:08

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokak animasyon ve tiyatro etkinliği düzenledi.

Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır şubesince merkez Bağlar ilçesinde "Bir Çocuk Bir Dünya" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, animasyon ve tiyatro gösterisi yapıldı, sokak oyunları oynandı.

Çocukların gönüllerince eğlendiği programda, pamuk şeker ikram edildi.

Milli Birlik Cemiyeti İl Başkanı Osman Kozan, düzenledikleri programlarda dezavantajlı çocukların gönüllerine dokunduklarını belirterek, "Bugüne kadar yapılmamış bir etkinlikle Bağlar sokaklarında çocuklarımızın yüreklerine dokunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA