BAĞLAR MAHALLESİ'NİN 2 KM'LİK EN ÖNEMLİ GÜZERGAHI YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Bağlar Mahallesi'nde başlattığı üstyapı çalışmasında önemli bir mesafe kat edildi. Mahallenin 2 kilometrelik en önemli güzergahının asfalt ve kaldırımı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, asfalt çalışması tamamlanan caddede incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Mazhar Gökçek ve teknik ekibin eşlik ettiği Başkan Asya, zaman zaman karşılaştığı mahalle sakinleriyle ayaküstü sohbet etti. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Asya'ya teşekkür etti. Başkan Asya, Şehit Üsteğmen İzzettin Polat İlköğretim Okulu bahçesinde yapılan asfalt çalışmasını inceledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri