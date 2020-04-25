Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Haber

Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra Diyarbakır'ın 400 bin nüfusu ile 36 ilden büyük olan merkez Bağlar ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, marketlerin açık olduğu cuma günü...

25.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:44
Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra Diyarbakır'ın 400 bin nüfusu ile 36 ilden büyük olan merkez Bağlar ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, marketlerin açık olduğu cuma günü alışverişlerini yapan vatandaşlar bugün evlerine kapandı.

65 yaş üstü, engelli ve kronik hasta vatandaşların alışverişleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları ise Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından karşılanarak evlerine kadar ulaştırıldı. Beyoğlu'nun, sosyal yardımları kurmuş olduğu özel ekip ile yakından takip ederken, 22 Mart tarihinden bu yana ihtiyacı belediye tarafından karşılanan hane sayısı bin 500'ü geçtiği öğrenildi.

"Cumhurbaşkanımızın sosyal belediyecilik vurgusuna riayet ediyoruz"

İhtiyaç sahibi vatandaşlar konusunda hassas davranan Beyoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kararlar bizlerin sağlığı için uygulanıyor ve riayet etmek hepimizin yararınadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Son bir ay içinde 1500 haneye ihtiyacını temin ederek ulaştırdık. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Tüm ekonomik koşulları zorlayarak ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Hepimizin çok fazla fedakarlık yapması gereken zorlu bir süreç yaşıyoruz. Herkesin evinde aşı yansın istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın altını her defasında çizmiş olduğu sosyal devlet ve sosyal belediyecilik ilkelerine uyarak gönüller kazanmaya gayret ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haberler
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü Haberler
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Hande Yener Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Şenol Güneş Lionel Messi Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:48:42. #1.14#
title