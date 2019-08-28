Bağlar'ın çevre koruma ekipleri iş başında

28.08.2019 10:17

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe genelinde denetimlerini artıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada denetim yaparak cadde ve sokaklara çöp döken vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.



Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde denetimlerini artıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada denetim yaparak cadde ve sokaklara çöp döken vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Zamansız bırakılan çöp ve atıkların insan sağlığını tehdit ettiğini dile getiren ekipler, çöp toplama saatlerine uyulması konusunda da vatandaşları bilinçlendirme çalışması yapılıyor. İlçe genelinde denetimleri artıran ekipler, sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada zamansız bırakılan çöp ve atıkların insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek çöp toplama saatlerine uyulması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.



"Vatandaşlarımızla el ele vererek temiz bir Bağlar oluşturacağız"



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Göreve geldiğimizden beri temizlik konusuna vurgu yapıyoruz. Ekiplerimizin rahat çalışması için gerekli teknik imkanları oluşturduk. Şimdi de temizlik ve çevreyi koruma hassasiyetinin oluşması için ekipler görevlendirdik. Bu ekiplerimiz vatandaşları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek temizlik ve çevre konusunda bilgilendiriyor. Bunun çok etkili ve faydalı sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Ekiplerimiz bu çalışmalarını artırarak devam ettirecek. Vatandaşlarımızla el ele gönül gönülle vererek temiz bir Bağlar imajı oluşturacağız. Vatandaşlarımızın sağduyusuna ve kendi kentine karşı olan sevgisine inanıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA