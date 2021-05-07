Bağlar ilçesinde "tam kapanma"da açık olacak pazar yerleri belirlendi
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Bağlar ilçesinde "tam kapanma"da açık olacak pazar yerleri belirlendi

Bağlar ilçesinde 'tam kapanma'da açık olacak pazar yerleri belirlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Bağlar Belediyesi, tam kapanmada cumartesi günleri faaliyet gösterecek pazar yerlerini belirledi.

Bağlar Belediyesi, tam kapanmada cumartesi günleri faaliyet gösterecek pazar yerlerini belirledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların mağdur olmaması için 8 noktadaki pazar yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Zabıta, güvenlik güçleri ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda alışveriş yapması için önlem alarak denetimler gerçekleştirecek.

Pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellenecek.

Her tezgah arasında en az 3 metre mesafe kuralı uygulanacak, esnafa ve vatandaşlara maske ve temizlik gibi kuralları da uygulanarak denetimler gerçekleştirilecek.

Açık olacak pazar yerleri, Barış Caddesı, Lezgin Avcı Caddesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ninova Avm Civarı, Bağcılar Mahallesi Keyf-İ Diyar Altı, Körhat Mahallesi, Kaynartepe Mahallesi, Bağcılar Mahallesi Yenihal Bölgesi Avea Caddesi ve Otogar Karşısı Heskif Caddesi olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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