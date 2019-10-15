Bağlar ilçesinde meydana gelen yangın

15.10.2019 16:22

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesinde önceki gün meydana gelen yangında hasar gören yapılar belediye ekiplerince yıkıldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle daha fazla zarar oluşmasının önüne geçildiği bildirildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında birçok ev ve yapının kullanılamaz hale geldiği ifade edilen açıklamada, "İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köye ulaşarak hasar gören yapıları yıktı. Böylece vatandaşlar için oluşan risk ortadan kaldırıldı. Ekipler yangından zarar gören yapıların yanı sıra uzun süredir kullanılmayan ve metruk hale gelen yapının da yıkımını gerçekleştirdi." denildi.

Kaynak: AA