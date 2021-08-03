Bağlar ilçesinde, Karacadağ bazalt taşından üretilen asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor
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Bağlar ilçesinde, Karacadağ bazalt taşından üretilen asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor

Bağlar ilçesinde, Karacadağ bazalt taşından üretilen asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile cadde ve sokakları yenilemeyi sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile cadde ve sokakları yenilemeyi sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski Bağlar diye adlandırılan bölgede asfalt çalışmaları son 28 ayda yüzde 90'a ulaştı. Çalışmalar, salgına ve sıcak havaya rağmen aralıksız devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Bütün imkanları kullanarak vatandaşların hak ettiği hizmetleri alabilmesi için gayret ortaya koyduklarını aktaran Beyoğlu, "Milletimiz huzurlu ve mutlu olursa biz mutlu oluruz. Ulaşımda yaşam kalitesini artırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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