Bağlar'da yeni tip koronavirüs denetimleri
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Bağlar'da yeni tip koronavirüs denetimleri

Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler devam ediyor.

Bağlar'da yeni tip koronavirüs denetimleri
17.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:28

Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, emniyet, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile filyasyon ekipleri koordineli bir şekilde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında berberler, kuaförler, kıraathane, kafe, şans oyun bayileri, toplu taşıma araçları, oteller, çay bahçeleri, alışveriş merkezleri ve sinema ile bilardo salonları gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Belediyeye ait araçlardan anonslar yapan ekipler, kurallara uyulmasını istedi. Kentin kalabalık ve işlek noktalarında denetimler yapan ekipler, maske kullanmayan kişilere para cezası kesti.

Kaynak: AA

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