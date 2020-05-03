Bağlar'da temizlik ekipleri kısıtlama günlerinde görev başında

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insan sirkülasyonu yaşanmayan cadde ve sokakları dezenfekte ederek kısıtlama sonrası için hijyenik hale getirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insan sirkülasyonu yaşanmayan cadde ve sokakları dezenfekte ederek kısıtlama sonrası için hijyenik hale getirdi.

Bağlar Belediyesi, buhar özelliği olan araçların püskürttüğü antiseptik solüsyon ilaçlarıyla dezenfekte çalışması yaparak yaşam alanlarını yeni tip korona virüs günlerinde hijyenik hale getirdi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından sonra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile cadde ve sokaklarda çalışma başlatan ekipler, çevre dostu özelliği olan araçlarla temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

"Temiz bir çevre için mücadele ediyoruz"

Vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda cadde ve sokaklara çıkmasını arzuladıklarını belirten Beyoğlu, "3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ettik. Dezenfekte edilmiş hijyen ve temiz bir çevre için mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan salgın tehlikesi geçene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkmaları halinde ise sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere titizlikle riayet etmelerini istiyoruz. Unutmayalım ki virüs, alacağımız önlemlerden güçlü değildir. Ne panik ne rehavet ne ihmal, hayatımızı tedbirler ışığında devam ettirelim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA