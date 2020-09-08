Bağlar'da taziye evlerinin bulunduğu caddede yenileme çalışması
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Bağlar'da taziye evlerinin bulunduğu caddede yenileme çalışması

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince taziye evlerinin bulunduğu caddede yenileme çalışması yapıldı.

Bağlar'da taziye evlerinin bulunduğu caddede yenileme çalışması
08.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:07

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince taziye evlerinin bulunduğu caddede yenileme çalışması yapıldı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mezarlığı ile Sento Caddesi'ni bağlayan ve taziye evlerinin bulunduğu Karanfil 10 Caddesi'nde önce alt yapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra bazalt taşından üretilen asfalt ile cadde ulaşım için daha elverişli hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili yerinde inceleme yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşın kalbine dokunan ve günlük yaşantısını kolaylaştıran belediyecilik anlayışı ortaya koymalarının halk tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Çalışma yürütülen caddeyi uzun yıllar sonra yenileyip asfaltlamanın kendilerine nasip olduğunu belirten Beyoğlu, yapılan hizmetin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Beyoğlu, Bağlar'ın tüm cadde ve sokaklarını hizmetle tanıştırmak için gayret ettiklerini dile getirerek, "Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile 17 ayda çok önemli hizmetlere imza attık. Halkımız bunu görüyor ve takdirle karşılıyor. Biz de halkımızın yüksek teveccühünden almış olduğumuz moral ve motivasyonla daha fazla hizmet üretmeye odaklanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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