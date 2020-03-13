Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.



Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüs vakasının bulunduğuna dair açıklama yapmasının ardından Diyarbakır'da da tedbirler artırıldı. Bağlar Belediyesi, bu kapsamda daha önce rutin olarak belli aralıklarla gerçekleştirdiği semt pazarlarındaki temizlik çalışmalarını artırdı. İlçeye bağlı yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren semt pazarları, belediyenin temizlik müdürlüğü ekipleri tarafından araçlar eşliğinde temizlendi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik çalışmalarıyla pazar yerleri olası virüs vakalarına karşı hijyenik hale getirildi. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"Temizliğe çok daha dikkat etmeliyiz"



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu vatandaşların sağlığını korumak amacıyla önlemler almaya devam edeceklerini söyleyerek vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini belirten Beyoğlu, "Devletimizin aldığı tedbirler, milletimizin azim ve kararlı duruşu ile bu zorlu süreci atlatacağız inşallah. Bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizliktir. Ellerimizi sık aralıklarla sabunla yıkayalım ve ortak kullanım alanlarında tedbirli olalım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA