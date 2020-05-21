Bağlar'da kuaförler ve güzellik merkezlerini denetlendi
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Bağlar'da kuaförler ve güzellik merkezlerini denetlendi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kadın personelden oluşturulan denetleme ekibi, ilçe genelindeki kadın kuaförleri, güzellik merkezleri ve marketleri denetledi.

Bağlar'da kuaförler ve güzellik merkezlerini denetlendi
21.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:17

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kadın personelden oluşturulan denetleme ekibi, ilçe genelindeki kadın kuaförleri, güzellik merkezleri ve marketleri denetledi.

Denetimlerde, iş yeri açma ruhsatı, çalışanların genel temizlik hijyen kuralları incelendi. Zabıta ekipleri ve ruhsat birimi personelleri ile gerçekleştirilen denetimlerde bir yandan fiyat denetimi yapılırken diğer yandan da çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirlerle, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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