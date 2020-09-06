Bağlar'da Kovid-19 denetimleri
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Bağlar'da Kovid-19 denetimleri

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye, emniyet ve filyasyon ekipleri geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

06.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:26

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye, emniyet ve filyasyon ekipleri geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla zabıtalardan oluşturulan 80 kişilik ekip, toplu taşıma araçlarından düğün salonlarına kadar tüm yaşam alanlarını denetledi.

Vatandaşlara sosyal mesafe, temizlik ve maske uyarısında bulunan ekipler, araçlardan Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yaparak kurallara dikkat çekti.

Beyoğlu, denetimler için özel pandemi ekipleri oluşturduklarını ve bu ekiplerin aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Pandeminin memleketin ortak meselesi olduğuna dikkati çeken Beyoğlu, "Kurumlardan vatandaşlara kadar hepimiz teyakkuz halinde olmak zorundayız. Emniyet teşkilatımıza, sağlık müdürlüğü ekiplerimize, belediyemizin zabıta personeline teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin güçlü bir irade ortaya koymasıyla bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Bağlar'da Kovid-19 denetimleri

Kaynak: AA

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