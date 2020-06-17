Bağlar'da Kovid-19 denetimi Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında denetimi yapıldı.

Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında denetimi yapıldı.

Zabıta ekipleri, Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları denetimide hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı. Fırın ve lokantalardaki denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA