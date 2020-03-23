Bağlar'da koronavirüse karşı Gıda Toptancılar Sitesi dezenfekte edildi Bağlar Belediyesi, Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'ni buharlı araçlar, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizledi.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'ni buharlı araçlar, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, belediye ekiplerince Gıda Toptancılar Sitesi dezenfekte edildi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, temel gıda maddelerinin depolandığı yer olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasının önemine dikkati çekerek, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Ebedinoğlu, şunları kaydetti:

"Gıda Toptancılar Sitemiz ticaretin kalbi sayılıyor. Buranın temiz olması çok önemli. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bizimle koordineli hareket ederek dezenfekte ve temizlik çalışması yürüten Bağlar Belediyesinin bu hizmetini değerli buluyoruz. Esnaf kardeşlerimizden alınan tedbir ve kurallara mutlaka riayet etmelerini istiyoruz. Bu tedbirler hem kendileri hem vatandaşlarımız için değerlidir."

Kaynak: AA