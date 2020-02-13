Bağlar'da karla mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı
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Bağlar'da karla mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı

Bağlar Belediyesi kar temizleme çalışması başlattı.

13.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:12
Bağlar'da karla mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı

kar temizleme çalışması başlattı.


Akşamdan bu yana etkili karın vatandaşın yaşamını zorlaştırmaması için Bağlar Belediyesi ekipleri adeta seferber oldu.

erkenden kar temizleme çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin çalışmalarını takip eden Başkan Hüseyin Beyoğlu, halkın mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Kentimizde etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlarımıza yansımaması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız."dedi.

Kaynak: AA
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