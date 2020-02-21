Bağlar'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı projesi tamamlandı

21.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:52

Bağlar Belediyesince, ihtiyaç sahibi 6 bin öğrenciye yönelik başlatılan giysi yardımı projesi başarıyla tamamlandı.

Bağlar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kış giysi yardımı projesi başlattı.

Proje kapsamında ilçe genelindeki okullarda 6 bin öğrenciye içinde kışlık giysilerin bulunduğu paketler takdim edilerek dar gelirli ailelere mensup öğrencilerin yüzü güldürüldü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Alipınar Ortaokulu'nda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 54 öğrenciye giysi paketlerini verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Beyoğlu, Bağlar Belediyesi'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Beyoğlu, şöyle dedi:

"Bağlar Belediyemizin bu yıl bir çok okulun fiziki eksiklerini gidermesi, bakım ve onarımını gerçekleştirmesi, kırtasiye yardımında bulunması, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitim kursu açması ve son olarak 6 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye giysi yardımında bulunması anlamlı ve örnek bir olaydır. Sosyal belediyecilik budur. Çocuklarımızın mutlu olması bizim bu hizmetlerdeki motivasyonumuzu daha da artırıyor."

Okul yönetimi de yapılan yardımlardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA