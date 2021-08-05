Bağlar'da hizmet seferberliği hız kesmiyor
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Bağlar'da hizmet seferberliği hız kesmiyor

Bağlar'da hizmet seferberliği hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Kaynartepe mahallelerinin kaldırımlarını yenileyip parke taşları döşeyerek görüntü kirliliğinden kurtarırken, kırsal Kabahıdır Mahallesi'nde ise yeni evlerin inşa edildiği bölgelerde yeni yol...

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Kaynartepe mahallelerinin kaldırımlarını yenileyip parke taşları döşeyerek görüntü kirliliğinden kurtarırken, kırsal Kabahıdır Mahallesi'nde ise yeni evlerin inşa edildiği bölgelerde yeni yol çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal bölgelere yönelik alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürerek uzun yıllardır hizmet alamayan bölgelerin sorunlarını çözüyor. İlçe merkezinde yıpranarak kullanılamaz hale gelen kaldırım ve ara sokaklar tek tek tespit edilerek belediyenin imkanlarıyla yenileniyor. İlçenin gelişen yüzü Bağcılar Mahallesi'nde birçok kaldırım ve ara sokakta ilk kez parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirilirken, Kayrantepe Mahallesinde bozulan parke taşları sökülerek yenileri monte edildi.

Kabahıdır Mahallesine yeni yollar kazandırıldı

Kırsal yerleşim yerlerine yeni yol kazandırma çalışmaları da aralıksız olarak sürüyor. 36 mahalle ve 92 mezra olmak üzere 128 yerleşim yerinin olduğu kırsal Karacadağ bölgesinde Kabahıdır Mahallesinde yapılan çalışmalarla yeni yollar kazandırıldı. Yeni yapıların inşa edildiği yaşam alanlarının ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu. Alt temel malzemeleri kullanılarak hazırlanan yollar vatandaşların hizmetine sunulurken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla hazırlanan plan dahilinde diğer yerleşim yerlerinde ulaşımı rahatlatmaya yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Bağlar'da hizmet seferberliği hız kesmiyor
Bağlar'da hizmet seferberliği hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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