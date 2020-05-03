Bağlar'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Bağlar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Bağlar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Bağlar Belediyesi ekipleri, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında

antiseptik solüsyon ilaçlarla cadde ve sokakları dezenfekte çalışması yaptı.

Başkan Hüseyin Beyoğlu, şunları kaydetti:

"3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ettik. Dezenfekte edilmiş hijyen ve temiz bir çevre için mücadelemizi sürdürüyoruz.Vatandaşlarımızdan salgın tehlikesi geçene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını,dışarı çıkmaları halinde ise sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere titizlikle riayet etmelerini istiyoruz."

Kaynak: AA