Bağlar'da asfaltlama çalışmaları sürüyor Bağlar Belediyesi Bağcılar Mahallesinde asfaltlama yapıyor.

Bağlar Belediyesi Bağcılar Mahallesinde asfaltlama yapıyor.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mart ayında başladığı asfaltlama çalışmalarında 4 ayda 55 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlçeyi uzun ömürlü ve kaliteli asfaltlama hizmeti ile geleceğe hazırladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden memnun kalıyor. Her gün yüzlerce teşekkür mesajı alıyoruz. Hizmete susamış olan Bağlar ilçemize hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA