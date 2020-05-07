Bağlar'da asfalt çalışmaları devam ediyor
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Bağlar'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Bağlar'da asfalt çalışmaları devam ediyor
07.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:46

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Ramazan ayında cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ederek vatandaşların takdirini kazanıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Ramazan ayında cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ederek vatandaşların takdirini kazanıyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyada hızla yayılarak yaşamı durdurma noktasına getiren yeni tip korona virüs salgını sürecinde aksatmadığı asfaltlama çalışmalarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Yenihal 2 Caddesinin ardında başlanan Mevlana Halit Caddesindeki asfaltlama çalışmalarında sona doğru geliniyor. 45 nüfusu ile ilçenin en büyük mahallelerinden olan Mevlana Halit Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında bu kez Bayramoğlu Cami Caddesi asfaltlandı. Mevlana Halit Mahallesi ara sokak ve caddelerindeki çalışmaların bayrama kadar tamamlanması planlanıyor. Daha sonra ilçedeki diğer yerleşim yerlerinde aşamalı olarak asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Bağlar Belediyesinin asfalt seferberliği, uzun yıllardır bu sorundan şikayetçi olan vatandaşların takdirini topluyor.

"İlçemizin her tarafını asfalt ile ihya edeceğiz"

Devam eden asfalt çalışmalarını her gün düzenli olarak takip eden ve yakından izleyerek ekiplere talimatlar veren Başkan Hüseyin Beyoğlu, bayramdan sonra çalışma temposunu artırarak ihtiyaç duyulan diğer mahalle, sokak ve caddeleri de asfaltlayarak yerleşim yerlerini sıcak asfalt hizmeti ile ihya etmeyi planladıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, "Göreve geldikten sonra hayata geçirdiğimiz asfalt plent tesisinde üretmeye başladığımız sıcak asfalt ile yerleşim yerlerini asfaltlayarak ilçemizde asfalt sorunu olan yer bırakmayacağımıza dair milletimize söz vermiştik. Bu sözün gereği olarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları, milletimizin manevi desteği ve dualarıyla daha çok hizmet üretmeye kararlıyız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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