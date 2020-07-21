Bağlar'da AK Parti'ye katılım sürüyor Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Gönül Seferberliği' kapsamında kendilerini ziyaret eden ve üye olmak isteyen vatandaşları partilerine üye yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Gönül Seferberliği' kapsamında kendilerini ziyaret eden ve üye olmak isteyen vatandaşları partilerine üye yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Gönül Seferberliği' kapsamında ilçeyi karış karış dolaşan Başkan Gezer, başkanlık makamında kendisini ziyarete gelen vatandaşları kabul etti. Burada vatandaşları dinleyip sorun ve sıkıntılarına imkanlar dahilinde çözüm üreten Başkan Gezer, partilerinin politikalarını da anlattı. İlçeyi karış karış dolaşıp kapısını çalmadık ev bırakmayan Başkan Gezer, kendilerini ziyaret eden ve üye olmak isteyen vatandaşları partilerine kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan Gezer, "Pandemi süreci ve sıcak havaya rağmen hemşehrilerimizle buluşmaya, onların kapılarını çalmaya ve dualarına talip olmaya devam ediyoruz. 18 yıl önceki heyecanla partimizi ve hükümetimizin hizmetlerini anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde AK davaya büyük bir teveccüh var. İnsanlar bizi bağrına basıyor ve partimize üye olmak istiyor. Bundan çok büyük memnuniyet duymaktayız. AK Parti geniş kitlelere hitap eden dava hareketidir. Halkımız geleceğin teminatı ve umudu olarak partimizi görüyor. Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotada ilerleyerek hemşehrilerimizi partimize üye yapıyoruz. Yüksek teveccühleri nedeniyle hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA