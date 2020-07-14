Bağlar'da 40 aileye giyim yardımı yapıldı Bağlar İlçesinde ihtiyaç sahibi 40 aileye giyim yardımı yapıldı.

Bağlar İlçesinde ihtiyaç sahibi 40 aileye giyim yardımı yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Güzel Kızoğlu ile 7 No'lu Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Çocukların bayrama mutlu şekilde girmesini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Beyoğlu,"İhtiyaç sahibi ailelerimize her zaman destek oluyoruz. Çocuk gülünce dünya güler diyoruz. Çocukların mutluluğunu her şeyden daha önemli görerek bu doğruluda gönüller kazanmaya ve dualar almaya gayret eden bir anlayışa sahibiz. Onlar bizim çocuklarımız, yarınlarımızın teminatı. Desteklerimiz devam edecek". diye konuştu.

Kaynak: AA