Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında coştu - Haberler Spor
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Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında coştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında coştu

Bağlar Belediyesporlu karateciler, Ankara'da yapılan Atatürk'u Anma Kupasında 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bağlar Belediyesporlu karateciler, Ankara'da yapılan Atatürk'u Anma Kupasında 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

20 il arasında genel sıralamada üçüncü olan Bağlar Belediyespor'da U21 kategorisinde 68 kiloda yarışan Amine Akçakmak şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençler 59 kiloda Sena Kızılaslan ile Ümitler 47 kiloda Busenur Yazar üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında coştu

Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında coştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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