Bağlar Belediyesporlu genç voleybolcular yarı finalde

2021-2022 Voleybol Sezonu Alt Yapılar Türkiye Birinciliği Genç Kız Kategorisi müsabakalarına katılan Diyarbakır'ın Bağlar Belediyespor 13 yaş altı genç voleybol takımı, oynadığı 6 maçı da kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Bağlar Belediyesporlu genç voleybolcular il şampiyonasında yarı finale yükseldi. Çift devreli lig usülüne göre oynanan maçlarda grubunda 6 maç yapan sarı-mavili kızlar, tüm rakiplerini mağlup ederek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Yediiklim, Öğretmenler Ayspor ve Peyasspor'la beraber A Grubu'nda yer alan Bağlar Belediyespor, kazandığı grup birinciliğinin ardından B Grubu ikincisi olacak takımla gelecek hafta yarı finalde karşı karşıya gelecek. Final etabı sonrasında il şampiyonu olacak takım, Diyarbakır'ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak.

İlk yılda gelen önemli başarı

Antrenörler Serpil Karakaş ve Mevlüt Aslan yönetiminde başarılı bir grafik çizen Bağlar Belediyespor genç kızlar voleybol takımı, ilk kez kurulmasına rağmen elde ettiği başarı ile dikkat çekti. Disiplinli bir çalışma ortaya koyarak ilk kez voleybolla tanışan çocukları geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını anlatan antrenör Serpil Karakaş, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun gençlerin spora kazandırılması için her türlü desteği verdiğini kaydederek, ilk kez kurdukları genç takımla yine ilk kez mücadele ettikleri il şampiyonasında namağlup yola devam ettiklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor