Haberler » Spor » Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu - Spor

Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta üst sıralarda yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kaybetti.

24.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:59
Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta üst sıralarda yer alan Belediyespor, deplasmanda Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kaybetti.


Bağlar Belediyesporun tek golünü Meyafir Tekin kaydetti. 10. haftası tamamlanan ligde Diyarbakır'ın diğer temsilcisi 21Spor ise sahasında 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardında Bağlar Belediyespor haftayı 19 ve Bismil 21Spor ise 13 puanla tamamladı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak 11. hafta maçlarında Bağlar Belediyespor, Diyarbakırda Dersimspor ile karşılaşacak. Bismil 21Spor ise deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'un konuğu olacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.