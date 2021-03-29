Bağlar Belediyespor umut veriyor
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Bağlar Belediyespor umut veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bağlar Belediyespor umut veriyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grupta mücadele edecek olan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, günde tek idman yaparak hazırlandığı lig maratonu öncesinde takımda oluşan pozitif hava ile umut veriyor.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grupta mücadele edecek olan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, günde tek idman yaparak hazırlandığı lig maratonu öncesinde takımda oluşan pozitif hava ile umut veriyor.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde Diyarbakır takımlarından oluşan 6'lı 1. Grupta yer alan Bağlar Belediyespor, son yıllarda gösterdiği çıkışı bu sezon da devam ettirerek yine ses getirmek istiyor. Sarı-mavili takım Diyarbakır'da yaptığı çalışmalarla lige bileniyor. Şu ana kadar 3 hazırlık maçı yapan takım, bu müsabakalarda 1955 Batman Belediyespor'u 3-0, Amedspor U-19 takımını 3-2 ve Kurtalan Belediyespor'u mağlup etti.

"Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

Büyük bir sinerji lige hazırlandıklarını belirten teknik sorumlu Ekrem Üşen, öncelikli hedeflerinin geçmiş yıllarda gösterdikleri çıkışı devam ettirmek olduğunu söyledi. Kendi bütçelerine göre transfer yaptıklarının altını çizen Üşen, "Mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ruha uygun oyuncular tercih ettik. Yüksek meblağlı transferlerden ziyade başarılı olmak isteyen ve bunun için bizi tercih eden oyuncuları tercih ettik. Geçen yılların üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz. Sezon sonunda göstereceğimiz performansla alkışlanmak istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor umut veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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