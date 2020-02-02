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Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup'ta ligin üst sıralarında yer alan Bağlar Belediyespor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.

02.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:50
Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta ligin üst sıralarında yer alan Belediyespor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.


Seyrantepe spor tesislerinde oynanan maçta 12 Bingölspor, Serdar Hanay'in golüyle 1-0 öne geçerken Bağlar Belediyespor'un beraberlik golünü Ahmet Eriğ kaydetti. 12 Bingölsporda Doğancan kırmızı kart gördü.


Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 32'ye ve 12 Bingölspor ise puanını 19'a çıkardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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