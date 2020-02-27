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Bağlar Belediyespor moral yemeğinde buluştu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor futbol takımı moral yemeğinde bir araya geldi.

27.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:08
Bağlar Belediyespor moral yemeğinde buluştu

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Belediyespor futbol takımı moral yemeğinde bir araya geldi.


Yemeğe kulüp başkanı Haşim Merdoğlu ve yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ile kulüp çalışanları katıldı. Teknik sorumlu Ekrem Üşen, takımın durumu hakkında yönetime bilgi vererek hedeflerinin ligi ilk 3 arasında tamamlayarak gelecek sezon Ziraat kupasına katılma hakkı elde etmek olduğunu kaydetti. Yemekte bir konuşma yapan sarı-mavili kulübün başkanı Haşim Merdoğlu, çok daha büyük ekonomik desteğe sahip kulüplerin yer aldığı grupta mütevazi bir bütçe ile mücadele etmelerine rağmen ligde üçüncü sırada bulunmalarının önemli bir başarı olduğuna vurgu yaparak teknik heyet ve futbolcuları kutladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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