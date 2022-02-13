Bağlar Belediyespor, Kızıltepespor'u deplasmanda 20-0 mağlup etti - Haberler
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Bağlar Belediyespor, Kızıltepespor'u deplasmanda 20-0 mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bağlar Belediyespor, Kızıltepespor'u deplasmanda 20-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde oynanan Mardin Kızıltepe Sportif Faaliyetler-Diyarbakır Bağlar Belediyespor karşılaşmasına, futbol tarihine geçen skor damga vurdu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde oynanan Mardin Kızıltepe Sportif Faaliyetler- Diyarbakır Bağlar Belediyespor karşılaşmasına, futbol tarihine geçen skor damga vurdu.

Rakibini 20-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor puanını 20'ye çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu.

Bağlar Belediyespor'un gollerini Faruk Kaya (3), Mahsum Döker (2), Ömer Yıldız (4), İlhan Öz (2), Turgay An (3), Oktay Özen (1), Yusuf Can Diken (1), Veysel Yavuzkır (1), Resul Dayan (1), Özkan Alçu (1) ve İrfan Haluk İldiz (1) kaydetti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor, Kızıltepespor'u deplasmanda 20-0 mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Diyarbakır, Mardin, Futbol, Bağlar, Spor, Haberler

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