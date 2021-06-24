Bağlar Belediyespor kazandı, gözler son haftada
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Bağlar Belediyespor kazandı, gözler son haftada

Bağlar Belediyespor kazandı, gözler son haftada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BAL 4. Bölge 4. Grupta birinciliği yakından ilgilendiren maçta Bağlar Belediyespor, Batman 72 Belediyespor'u 3-2 yenerek rakibinin 3 puan önüne geçti.

BAL 4. Bölge 4. Grupta birinciliği yakından ilgilendiren maçta Bağlar Belediyespor, Batman 72 Belediyespor'u 3-2 yenerek rakibinin 3 puan önüne geçti. Bu grubun birincisi 27 Haziran Pazar günü belli olacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grupta Play-Off'a kalacak takım son haftada belli olacak. Final niteliğindeki maçta Bağlar Belediyespor, Batman 72 Belediyespor'u 3-2 yenerek 9 puanla son haftaya lider girdi, Batman ekibi 6 puanda kaldı. Maça hızlı başlayan Bağlar Belediyespor, 5. dakikada Serhat Tarhan ve 15. dakikada Mazlum Kural'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Batman ekibi 43. dakikada Ayetullah Baz ve 61. dakikada Osman Afşin'in kaydettiği gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Maçı bırakmayan Bağlar Belediyespor,79. dakikada Fatih Eringin'in golüyle bir kez daha öne geçerek sahadan galibiyete ayrıldı.

Bağlar Belediyespor, son haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Batman 72 Belediyespor, 27 Haziran Pazar günü Batman'da Mazıdağı Fosfatspor'u ağırlayacak. Batman ekibinin berabere kalması ya da yenilmesi halinde Bağlar Belediyespor grup birincisi olacak. Batman temsilcisinin kazanması durumunda Bağlar Belediyespor ile puanlar eşitlenecek, ikili averajlar eşit olduğu için BAL statüsü gereği iki takım arasında Türkiye Futbol Federasyonu gözetiminde noter huzurunda kura çekilerek grup birincisi belli olacak.

İki takım arasında Batman'da oynanan maçı Batman 72 Belediyespor 3-2 ve Diyarbakır'daki maçı da Bağlar Belediyespor 3-2 kazandığı için ikili averaj eşit. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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