Bağlar Belediyespor karate takımı 3'te 3 yaptı

09.09.2019 13:05

Gaziantep'te düzenlenen İllerarası Gaziantep Karate Ligi 1. Etap Karate Şampiyonası'nda Bağlar Belediyespor takımı, gümüş madalya kazandı.



7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Gaziantep ilinde yapılan İllerarası Gaziantep Karate Ligi 1. Etap Karate Şampiyonası sona erdi. Ferdi maçlarında üstün başarılar elde eden Bağlar Belediyespor karate takımı şampiyonada zorlu rakiplerini yenerek gümüş almaya hak kazandı ve karşılaşmalarda 3'te 3 yaptı. Başarılı sporcular ilk kez katıldığı şampiyonada 17 ilde 700 'e yakın sporcu ve 55 kulüp arasından klasmanda gümüş madalya kazanarak büyük bir avantaj yakalamış oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA