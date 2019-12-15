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Bağlar Belediyespor ilk devreyi galibiyetle bitirdi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor,2019-2020 sezonu ilk yarısını 25 puanla üçüncü sırada tamamladı.

15.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:51
Bağlar Belediyespor ilk devreyi galibiyetle bitirdi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Belediyespor,2019-2020 sezonu ilk yarısını 25 puanla üçüncü sırada tamamladı.


Seyrantepe spor tesislerinde Serhatspor'u 1-0 mağlup eden sarı-mavili takım ilk devreyi şampiyonluk yarışı içinde bitirdi. Bağlar Belediyespor'u 3 puana taşıyan golü kaydeden Murat Güneş, ikinci 45 dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.


Grupta yer alan Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise deplasmanda Patnos 04Spor ile 2-2 berabere kalarak sezonun ilk yarısını 17 puanla tamamladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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