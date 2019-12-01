Bağlar Belediyespor farklı kazandı
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Bağlar Belediyespor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta Bağlar Belediyespor, Dersimspor'u 3-0 yendi.

01.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:42
Bağlar Belediyespor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup'ta Belediyespor, Dersimspor'u 3-0 yendi.

Seyrantepe Tesislerinde oynanan maçta etkili bir futbol ortaya koyan Bağlar Belediyespor ,Burak Halil ve Murat Güneş'in attığı gollerle Dersimspor'u 3-0 yenmeyi başararak, puanını 22'ye çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor futbol alt yapısının idmanını izledi, teknik heyetten bilgi aldı.

Beyoğlu, gençlerin iyi koşullarda spor yapabilmesi için imkan oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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