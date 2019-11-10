Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda kazanmaya devam ediyor.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda kazanmaya devam ediyor.
Bu sezon deplasmanda yenilgi almayan Diyarbakır temsilcisi, bu kez Van Yolspor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü. Serkan Gül'ün golleriyle 3 puana uzanan sarı-mavili takım, 4. deplasman maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dış sahalarda 10 puanı hanesine yazdırdı. - DİYARBAKIR