Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda kazanmaya devam ediyor.

10.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:00
Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Belediyespor, deplasmanda kazanmaya devam ediyor.


Bu sezon deplasmanda yenilgi almayan temsilcisi, bu kez Yolspor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü. Serkan Gül'ün golleriyle 3 puana uzanan sarı-mavili takım, 4. deplasman maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dış sahalarda 10 puanı hanesine yazdırdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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