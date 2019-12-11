Bağlar Belediyespor'dan milli takıma

11.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:18

Bağlar Belediyespor'un milli karatecisi Sena Kızılaslan, Kuzey Makedonya'da yapılacak Balkan şampiyonasında Türkiye ümit genç U21 takımının başarısı için mücadele edecek.



Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan, Türkiye şampiyonluğundan sonra bu kez yurt dışında hem Diyarbakır'ı hem Türkiye'yi temsil edecek. Kızılaslan,14-15 Aralık tarihleri arasında Makedonya'da yapılacak olan ümit genç U21 yaş altı Balkan karate şampiyonasına milli takım adına katılarak madalya için mücadele verecek. 54 kiloda yarışacak olan Sena Kızılaslan'ın milli takıma seçilmesi ve Balkan şampiyonasında mücadele eden milli takımın kadrosuna alınması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı.



"Asıl hedefimiz Avrupa şampiyonası"



Sena Kızılaslan ile birlikte Bağlar Belediyespor'un milli antrenörü Ayşe Meryem Yazar da Balkan şampiyonasında görev yapacak. Kafile yarın İstanbul'dan Makedonya'nın başkenti Üsküp'e uçakla hareket edecek. Sena Kızılaslan'ın Balkan şampiyonasında başarılı olacağına inandıklarını belirten Ayşe Meryem Yazar, "İnşallah ülkemizi, kentimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecek. Sonrasında da Avrupa şampiyonası elemelerine katılacak. Avrupa şampiyonasına katılma yolunda da ciddi bir beklenti ve inanca sahibiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA