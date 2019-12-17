Bağlar Belediyespor'dan Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

17.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:06

Bağlar Belediyespor Başkanı Haşim Merdoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaret etti.

Merdoğlu, ziyaretinde Başsavcı Yavuz'a kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Yavuz, Diyarbakır'da çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, bu potansiyelin sporla değerlendirilmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Merdoğlu, Başsavcı Yavuz'un sporsever kimliğini yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Sayın başsavcımızın görev yaptığı yerlerde spora vermiş olduğu desteği ve spora olan ilgisini Diyarbakır'da da devam ettireceğine inanıyoruz. Kentte daha önce görev yaptığı ve kenti bildiği için bu anlamda bölge için bir şanstır." dedi.

Merdoğlu, Başsavcı Yavuz'a isminin yazılı olduğu 21 numaralı Bağlar Belediyespor formasını hediye etti.

Kaynak: AA