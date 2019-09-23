Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç

Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bismil 21 Spor ile 0-0 beraber kaldı.

23.09.2019 12:24
Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bismil 21 Spor ile 0-0 beraber kaldı.

Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, sezonun ilk maçında karşılaştıkları Bismil 21 Spor maçında çok iyi oyun sergilemelerine rağmen gol atamadıklarını belirterek, "İyi oyun nedeniyle mutluyuz ancak galip gelmediğimiz için üzgünüz. Takımımız iyi mücadele etti, Diyarbakır'a yakışan bir maç oldu. Artık önümüzdeki maça motive olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA
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