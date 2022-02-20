Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi - Haberler
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Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi

AA, Aziz Aslan - Güncel
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Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL ) 1. Bölge 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde ağırladığı Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL ) 1. Bölge 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde ağırladığı Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi.

23 puan ve averajla ikinci sırada haftayı tamamlayan Bağlar Belediyespor, Batman temsilcisini ikinci yarının başında bulduğu tek golle mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın 46. dakikasında Uğur Yontürk'ün golüyle öne geçen Bağlar Belediyespor, bu üstünlüğünü 90 dakika sonuna kadar koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Geride kalan 11 karşılaşmada 23 puan toplayan Bağlar Belediyespor, 27 Şubat Pazar günü Diyarbakırspor ile karşı karşıya gelecek.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Futbol, Batman, Bağlar, Güncel, Haberler

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