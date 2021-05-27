Bağlar Belediyespor, 4. Bölge 4. Grupta mücadele edecek

Bölgesel Amatör Futbol Liginin köklü kulüplerinden Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor, 4. Bölge 4. Grupta mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Futbol Liginin köklü kulüplerinden Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor, 4. Bölge 4. Grupta mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2020-2021 sezonu planlamasına göre Diyarbakır takımlarından Bağlar Belediyespor, 4. Bölge 4. Grupta mücadele edecek. 3 takımdan oluşan grupta Bağlar Belediyespor'un rakipleri Batman 72 Belediyespor ve Mazıdağ Fosfatspor olacak. Çift devreli lig usülüne göre oynanacak maçlar sonunda grup birincisi olacak takım üst tura yükselerek son 32 turuna kalacak. Bağlar Belediyespor, sezonun ilk haftasında kendi sahasında Mazıdağ Fosfatspor'la karşı karşıya gelecek.

"Amacımız gruptan çıkmak"

Sarı-mavili takımın hedefi ilk etapta grup birincisi olarak son 32 turuna kalmak. Şu ana kadar 10'dan fazla hazırlık maçı yaptıklarını ve lig haftasına kadar birkaç maç daha yapacaklarını belirten Bağlar Belediyespor Teknik Direktörü Ekrem Üşen, "Uzun bir zamandır bir arada oynayan ve birbirini tamamlayan, genç ve mücadele azmi yüksek bir kadromuz var. 7-8 transfer yaparak kadromuzu daha da güçlendirdik. Hedefimiz öncelikle grup birincisi olarak adımızı son 32 turuna yazdırmak. Pandemi koşullarından dolayı sıkıştırılan bir takvim var. Diğer sezonlara nazaran şartlar zor olacak. Bu süreçte başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı