Bağlar Belediyespor 3 puanla başladı
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Bağlar Belediyespor 3 puanla başladı

Bağlar Belediyespor 3 puanla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yenerek 15 ay sonra oynanan lige 3 puanla başladı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yenerek 15 ay sonra oynanan lige 3 puanla başladı.

Pandemi nedeniyle Mart 2020 tarihinde ara verilen Bölgesel Amatör Futbol Ligi, sıkıştırılmış lig fikstürü formatı ile başlarken, 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor ilk maçını farklı skorla kazandı. Seyrantepe tesislerinde oynanan maçı Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da izleyerek takıma destek verdi. Maça iyi başlayan Bağlar Belediyespor, Ahmet Ülük'ün 24 ve 56.dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Maçın bu skorla biteceği tahmin edilirken 90+6.dakikada Serhat Tarhan skoru ilan eden üçüncü golü kaydetti 3-0 kazanarak 15 ay sonra oynanan lige 3 puan ile başladı. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor 3 puanla başladı
Bağlar Belediyespor 3 puanla başladı
Bağlar Belediyespor 3 puanla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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