Bağlar Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan ve yıllardır ulaşım sorunu yaşayan iki mahalle arasında 4 kilometre 600 metrelik bağlantı yol yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan ve yıllardır ulaşım sorunu yaşayan iki mahalle arasında 4 kilometre 600 metrelik bağlantı yol yaptı.

İki mahalle arasındaki ulaşımı rahatlatan yolun bu dönemde yapılarak tamamlanması bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun verdiği sözü kısa zamanda yerine getirdiğini belirten Pınaroğlu Mahallesi Muhtarı Cemil Atik, "İlk kez bu kadar güzel bir hizmete sahip olduk. Yıllardır iki mahallemiz arasında ulaşım sorunu vardı. Başkanımıza durumu aktardık ve kendisinin verdiği talimatla güzel bir çalışma yapılarak sorun çözüldü. Her iki mahallenin sakinleri de durumdan çok memnun. Artık rahatlıkla gidip geleceğiz. Allah başkanımızdan razı olsun. Kendisini ziyaret ederek ayrıca teşekkür edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin