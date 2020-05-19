Bağlar Belediyesinin yol asfaltlama çalışmaları sürüyor Bağlar Belediyesi yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını devam ediyor.

Bağlar Belediyesi yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını devam ediyor.

Yol yapım ve asfalt hizmetlerinin son hızla devam edeceğini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Millete hizmet yolunda engel ve mazeret kabul etmediklerini belirten Beyoğlu, "Son bir ay içerisinde uzun yıllardır asfalt hizmetinden mahrum bırakılan büyük mahalle ve caddelerimizi, sokaklarımızı asfaltladık. Kırsal bölgelerde ve kent içinde yollarımızı yapıyoruz. Koronavirüs, ramazan ayı, resmi tatiller, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi durumlara rağmen sahada yer aldık ve milletimize hizmet ettik. Bundan gayet memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA