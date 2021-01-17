Bağlar Belediyesinin merkez ve kırsaldaki çalışmaları sürüyor
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Bağlar Belediyesinin merkez ve kırsaldaki çalışmaları sürüyor

17.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:42
Bağlar Belediyesinin merkez ve kırsaldaki çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede bir mahallede parke taşı döşeme, iki mahallede ise yeni yol kazandırma çalışmasının tamamlanarak vatandaşın hizmetine hazır hale getirildiği bildirildi.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Karacadağ bölgesinde yer alan Övündüler Mahallesi'ne bağlı Tokaçlı mezrasında yeni yollar kazandırdığı bazı bölgelerde ise dar ve kullanılamaz hale gelen yolları genişlettiği ifade edilen açıklamada, Yunus Emre Mahallesinde bozulan ve yıpranan parke taşları yenileriyle değiştirilerek kaldırım ve ara sokakların konforlu hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı koşullarda yaşaması için özverili bir şekilde emek ortaya koyan Fen İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, "Milletimize hizmet eden çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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