Bağlar Belediyesinin kar temizleme çalışması
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Bağlar Belediyesinin kar temizleme çalışması

20.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:51
Bağlar Belediyesinin kar temizleme çalışması

Bağlar Belediyesi, bölgede etkili olan kar yağışına karşı başlattığı temizlik çalışmaları ile yaşanacak olası mağduriyetlerin önüne geçti.

Bağlar Belediyesi, bölgede etkili olan kar yağışına karşı başlattığı temizlik çalışmaları ile yaşanacak olası mağduriyetlerin önüne geçti.

Kar yağışı sonrasında ekiplerle beraber sahaya inen Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yağışın etkili olduğu Karacadağ bölgesinde hazır bekletilen araçlar ve ekiplerin mücadelesi sonucu vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildiğini söyledi.

Karacadağ bölgesinde 37 mahalle ve 92 mezra olmak üzere 129 yerleşim yerinin bulunduğunu aktaran Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizin gayretli mücadelesi sonucu hiçbir yerleşim yerinde mağduriyet yaşanmadı ve ulaşımda aksama olmadı. Aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geldik. Ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarını araçlar eşliğinde sürdürüyor. Kar nedeniyle kapalı olan yolumuz yok. Meteoroloji raporuna göre hareket etmemiz sayesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Karacadağ bölgesinde sorun yaşanmasının önüne geçtik. Göreve geldikten sonra kırsal yerleşim yerlerine kazandırdığımız yolların kullanışlı olması da bu mücadelede etkili oldu. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kar temizleme çalışmalarından sonra kırsal bölgelerde ihtiyacı olan noktalarda yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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